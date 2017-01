Homem é executado na frente de mulher e bebê em Porto Alegre

Violência urbana

Um homem de 38 anos foi executado com vários disparos na frente da mulher e do filho na madrugada desta terça-feira, na zona sul de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, homens encapuzados invadiram a casa dele na Rua Ipê Amarelo, no bairro Cavalhada, por volta de 5h.



Os criminosos se identificaram como policiais e entraram no quarto onde dormia Áureo Alves Abad, a esposa e o bebê do casal. O homem foi assassinado com disparos de pistolas 9mm e ponto 45. A mulher e a criança não foram atingidas pelos disparos. Os suspeitos fugiram em dois carros.



A delegada Elisa Ferreira de Souza, da 6ª Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre, já tem uma suspeita para o crime, mas preferiu não divulgar para preservar o andamento da investigação.