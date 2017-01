Homem é executado no meio da rua, no bairro Cascata, na zona sul de Porto Alegre

Violência

Um homem foi executado no meio da rua, em plena luz do dia, no bairro Cascata, na zona sul de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira.

Ricardo Correa Monteiro, 35 anos, foi morto a tiros por volta de 10h15min. Cerca de oito horas antes, no mesmo bairro, mãe e filho haviam sido mortos.

De acordo com vizinhos de Monteiro, ele foi teria sido atraído ao local do crime por um telefonema e era considerado uma pessoa que "não fazia mal a ninguém".

Um irmão da vítima esteve no local e disse ao delegado Rodrigo Reis, da



1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que Monteiro estaria trabalhando como motorista de ambulância.

De acordo com informações da polícia, porém, a vítima tinha antecedentes policiais por perturbação da tranquilidade, ameaça, roubo de veículo, furto qualificado e lesão corporal. Ainda não há suspeitos do crime.

O local da execução fica a cerca de 1,5 quilômetro de onde ocorreu um duplo homicídio, por volta de 2h. Foi na Rua Maria Lúcia Petiti, na região do Morro da Embratel.

Inicialmente, a Brigada Militar chegou a informar que as vítimas eram casal. Porém, depois, a polícia apurou que os mortos eram mãe e filho. Ela foi morta dentro de casa, enquanto que ele foi arrastado para a rua. Um bebê de dois anos foi encontrado chorando, dentro da residência. A identidade das vítimas ainda não foi confirmada.

A polícia não sabe se há relação entre o duplo homicídio e a execução.