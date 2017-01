Homem é morto a tiros em Quintão

Litoral Norte

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira em Quintão, no Litoral Norte. Ele foi identificado como Jair Carlos Ushiara de Souza, 37 anos. A vítima estava na Avenida Esparta, a principal do município, por volta das 3h, quando foi atingida. As informações são da Rádio Gaúcha.



Conforme as primeiras informações da Polícia, Souza estava a pé na via quando um homem se aproximou e disparou entre duas e três vezes. O assassino fugiu em um Uno Branco e ainda não foi localizado.

Como a vítima tem histórico de envolvimento em casos de assaltos, a polícia acredita que ela tenha sido reconhecida, motivando os disparos.



