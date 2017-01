Homem é morto a tiros na frente de casa em Pelotas

Região Sul

Um homem morreu após ser atingido por dois disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira em Pelotas. A vítima, reconhecida como Ari Weege, de 61 anos, estava na frente de casa, na Rua Idelfonso Simões Lopes, no bairro Sanga Funda.

Segundo a Brigada Militar, o caso ocorreu por volta das 22h. Testemunhas disseram à polícia que ocupantes de um carro atiraram ao passarem em frente à vítima. Os tiros atingiram o peito de Ari, que não tinha registro de antecedentes criminais e morreu no local.



A polícia apura a motivação e a autoria do crime. Ninguém foi preso até as 4h desta terça-feira.

Tentativa de homicídio

Cerca de uma hora depois do assassinato, Pelotas teve outra vítima de disparos de arma de fogo. Dessa vez, um adolescente de 16 anos. Ele foi atingido por um tiro no abdômen por volta das 23h na Rua Leopoldo Brod, no bairro Três Vendas.

O jovem foi encaminhado para atendimento médico no Pronto Socorro do município. Segundo as informações preliminares da Brigada Militar, ele tem histórico de envolvimento em diversos crimes e já foi vítima de tentativa de homicídio. Nenhum suspeito de efetuar o disparo foi preso.



