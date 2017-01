Homem é morto a tiros no bairro Guajuviras, em Canoas

Região Metropolitana

Um homem foi morto com disparos de arma de fogo, na madrugada desta segunda-feira, em Canoas, na região metropolitana. De acordo com as informações apuradas pela Rádio Gaúcha, a vítima foi identificada como Romário Sacramento dos Santos.

Conforme informações da Polícia Civil, o crime ocorreu no loteamento Contel, no bairro Guajuviras. Ainda não há informações sobre as circunstâncias, autoria e motivações do crime. A Polícia atende a ocorrência no local.

Até o momento, foram registrados 23 homicídios no Estado neste final de semana. Destes, dez ocorreram em Porto Alegre e cinco em municípios da região Metropolitana.

