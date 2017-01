Homem é morto a tiros  no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre

Violência

Mais um homicídio mobiliza a polícia na tarde desta sexta-feira. Por volta das 16h40min, a Brigada Militar e a Samu chegaram a ser acionadas até a Rua Walter Erwig Filho, no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, onde moradores informavam que havia um homem ferido a tiros. Quando chegaram ao local, já o encontraram sem vida.



A área agora é isolada e os investigadores do Departamento de Homicídios apuram as circunstâncias do crime. O fato aconteceu a cerca de uma quadra de onde outro homem ainda não identificado foi encontrado morto em um carrinho de supermercado no começo da tarde desta sexta-feira. A polícia investiga uma possível relação entre os crimes.