Homem é morto após ter casa assaltada em Viamão, na Região Metropolitana

Um homem morreu após ser baleado durante o roubo a sua residência na Estrada Cap. Gentil Machado de Godoy, número 2500, na Vila Elsa, em Viamão. De acordo com a Brigada Militar, Diego Mazarem, de 29 anos foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um no ombro e outro na boca. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas morreu em atendimento. O crime ocorreu pouco antes da meia-noite de quinta-feira.

Em depoimento preliminar, a companheira de Diego, Mariucha Fernanda Souza Rocha, teria informado de que quatro homens invadiram a residência do casal e anunciaram o assalto. Segundo Mariucha, os criminosos teriam amarrado Diego enquanto efetuavam o roubo de obejtos da casa. Eles efetuaram os disparos contra a vítima pouco antes de deixar o local.



O caso está sendo tratado como latrocínio, mas a Brigada não descarta a possibilidade de homicídio. Isso porque o depoimento da companheira da vítima foi considerado, pela BM, contraditório. Ela chegou a afirmar que os criminosos eram conhecidos do casal, mas não soube informar a identidade de nenhum deles.

Até o momento nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil de Viamão.



