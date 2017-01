Homem é morto em suposto assalto no pátio de casa em Sapiranga, no Vale do Sinos

Violência

A Polícia Civil investiga as circunstâncias e tem como principal hipótese para a morte de Valtoir Pedro Machado, 50 anos, um latrocínio (roubo com morte). O crime aconteceu por volta das 22h de quarta-feira no pátio da casa de Valtoir, no bairro Voo Livre, em Sapiranga. Ele chegou a ser levado ao hospital da cidade, mas morreu já na madrugada desta quinta.



De acordo com as primeiras informações colhidas pela polícia, pelo menos quatro homens teriam entrado no pátio da casa da vítima e lhe arrancado dinheiro dos bolsos. Na saída, atiraram contra o peito e em uma das pernas de Machado e fugiram em um carro ainda não identificado.



Os investigadores da Delegacia de Polícia de Sapiranga já têm pelo menos dois suspeitos. Mas eles não descartam outras hipóteses para o crime. Machado tinha antecedentes criminais por posse de drogas e furto.