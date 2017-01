Homem e mulher são mortos a tiros em Carazinho

Região Norte

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira em Carazinho, na região norte do Rio Grande do Sul. As vítimas não tiveram as idades confirmadas, mas foram identificadas como Elisângela Pinheiro Dias e Paulo Henrique da Silva Nagel. Eles chegavam de carro ao bairro Planalto por volta das 22h20min, quando foram abordados e atingidos pelos disparos. As informações são da Rádio Gaúcha.

O caso ocorreu em uma área residencial, na esquina das ruas Germano Bernardo Genehr e José Luíz Grando, nas proximidades da saída para Não-Me-Toque pela RS-142. Segundo a delegada Rita de Carli, Nagel dava carona para Elisângela, quando foram surpreendidos. As vítimas tentaram fugir, saindo do carro, mas morreram no local.



Conforme a delegada, Nagel e Elisângela se conheciam, mas não mantinham um relacionamento. A polícia acredita que seja um caso de execução e apura a autoria e a motivação.



Uma espingarda calibre 12 foi usada para matar as vítimas, mas policiais também encontraram munição de pistola no local do crime. Por isso, a delegada acredita que pelo menos dois criminosos tenham participado do crime.



