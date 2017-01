Homem é preso com mais de 160 quilos de maconha em Ijuí

Planalto Médio

Um homem foi preso com 171 tijolos de maconha, totalizando 161,5 quilos, na noite de quarta-feira, em Ijuí. Conforme informações da Brigada Militar (BM), a droga seria transportada para o município de Santo Ângelo e serviria para abastecer o tráfico na região. As informações são da Rádio Gaúcha.

Neri França Kurtz, 55, foi preso em flagrante. Ele era caseiro de uma chácara e o responsável pela entrega da droga. No momento da ação, Neri França estava transportando os entorpecentes para um veículo Golf, que fugiu do local no momento da ação.

A droga estava escondida em um banheiro da residência

Leia mais notícias sobre Polícia