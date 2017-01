Homem mata assaltante no interior de Vacaria

Serra

Um assaltante, ainda não identificado, foi morto durante assalto a uma residência da localidade de São Paulino, no interior de Vacaria, por volta da meia-noite de domingo.

De acordo com a Polícia Civil, três pessoas estavam na casa — um homem de 68 anos, a mulher dele, de 71 anos, e um homem de 38 anos. O assaltante invadiu a residência e pediu por armas.

Depois, ele baleou o homem de 68 anos duas vezes na perna. A mulher levou um tiro no ombro e outro de raspão no rosto. Já o homem de 38 anos foi agredido com coronhadas na cabeça. Ele reagiu, tomou a arma do criminoso e o baleou na cabeça.

O assaltante morreu no local. Ele estava com uma pistola 45.