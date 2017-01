Homem mata companheira a facadas em Machadinho

Violência

Uma mulher foi morta a facadas no centro de Machadinho, no norte do RS, no final da manhã deste sábado. Sonia Maria Baldissera, 39 anos, estava em sua loja quando foi atacada pelo companheiro, Jonas Ricardo da Fonseca, 35. Ele fugiu em um Monza e é procurado pela Brigada Militar.

Conforme o delegado Rodrigo Dreyer, que investiga o caso, a discussão entre o casal teria iniciado dentro do estabelecimento e seguido para a rua. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu logo após dar entrada no Hospital São Francisco de Assis.



Ainda segundo Dreyer, o casal estava junto há três anos e meio e não tinha filhos. Sonia era mãe de um menino de 17 anos e uma menina de 15, de um relacionamento anterior.

Sonia chegou a fazer uma denúncia contra o companheiro em 2014, mas não havia pedido medidas protetivas. A polícia ouve testemunhas e Dreyer deve pedir prisão preventiva do suspeito.

Município do interior do Estado, Machadinho tem cerca de 6 mil habitantes e o delegado afirma que esse tipo de crime é incomum na região, que está chocada com o episódio.



