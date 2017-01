Jovem de 18 anos prometeu uma "surpresa" a homem que matou a facadas

Novo Hamburgo

Atraído para a casa de uma jovem de 18 anos sob o pretexto de ganhar uma surpresa, Anderson William Fraga, 24 anos, acabou morto com uma facada no pescoço em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na manhã desta quarta-feira. O motoboy foi encontrado às 6h30min pelo padastro da menina suspeita de cometer o crime.

Ao titular da Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo, delegado Enizaldo Plentz, o homem relatou que ouviu gritos de socorro dos dois envolvidos e que, ao chegar ao local, encontrou Fraga já sem vida, sem roupas e com mãos e pés amarrados em uma cadeira com dois cachecóis.

Presa em flagrante, Tainara Pereira do Prado disse que, no domingo ou na segunda-feira — ela não tem certeza da data — foi estuprada pelo rapaz e decidiu se vingar. Ela mora na Rua Emancipação, bairro Primavera, mesmo endereço do padrasto e da sua mãe, porém na residência dos fundos.

Conforme o delegado, a menina mostrou hematomas nas costas, que seriam resultado das agressões do encontro anterior, as quais não foram registradas em ocorrência policial. Ela também relatou que os dois eram amigos e que ambos tinham namorados.



— A facada no pescoço foi bem profunda. Mas ele tinha outras marcas de faca no rosto. Vamos investigar essa versão dela e todas as circunstâncias do crime — disse Plentz, informando que ambos não têm antecedentes criminais.