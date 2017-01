Jovem é morto por engano em saída de baile funk na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre

Violência

Carro ficou com as marcas dos disparos feitos contra os jovens na saída do baile

Carro ficou com as marcas dos disparos feitos contra os jovens na saída do baile Foto: Divulgação / Brigada Militar

Um jovem identificado como William da Silva, 20 anos, foi morto a tiros na saída de um baile funk na Rua Comandaí, no bairro Cristal, na região da Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, por volta das 3h40min deste domingo. Outras três pessoas ficaram feridas no tiroteio que se seguiu no local.

De acordo com o delegado Leandro Bodóia, do Departamento de Homicídios, William foi atingido por um disparo quando entrava em um Celta para ir embora da festa. As primeiras informações colhidas pela polícia dão conta de que ele possa ter sido confundido.

Leia mais

Dois jovens são mortos a tiros na rua no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre



— Ao que tudo indica, os atiradores acreditavam estar atacando integrantes de uma facção criminosa contrária à que atua naquela região, mas apuramos que o jovem não tinha esse envolvimento — afirma o delegado.



Os três feridos estavam no mesmo veículo que ele. Eles conseguiram sair do local do baile e dirigir até o Postão da Vila Cruzeiro, mas William chegou sem vida.

O proprietário do carro, que tem 21 anos, foi baleado no rosto, mas passa bem. Outros dois de 21 e 17 anos foram atingidos nas mãos e já foram liberados. Os três feridos não tinha antecedentes.