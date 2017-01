Jovem morre em Uruguaiana após ser baleado no abdômen

Violência

Um homem de 22 anos morreu no Hospital de Pronto Socorro de Uruguaiana após ser baleado no abdômen na madrugada desta terça-feira, no bairro Vila Nova Esperança, zona oeste de Uruguaiana. Everton da Silva Lopes estava caído em frente a uma padaria quando foi resgatado pelo irmão. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme informações da Brigada Militar (BM), o jovem chegou a ser encaminhado com vida ao hospital, mas não resistiu. Pessoas próximas à vítima relataram à BM que a vítima tinha uma rixa com um vizinho. A Polícia Civil investiga o caso.

*Rádio Gaúcha