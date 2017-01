Ladrões assaltam passageiros e incendeiam ônibus na Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre

Violência

Um ônibus da linha T3 foi incendiado por assaltantes no final da tarde desta quarta-feira, ao lado do Postão da Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre. Não houve feridos e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo no veículo.



O motorista do ônibus conversou com policiais militares que atenderam à ocorrência e relatou ter acontecido um arrastão em que os criminosos atearam fogo ao coletivo.

Um passageiro teria feito sinal para embarcar na parada do Postão e, logo atrás dele, quatro homens armados teriam entrado no veículo. Eles anunciaram o roubo ao motorista e pegaram objetos de todos os passageiros. Em seguida, teriam mandado todos desembarcarem e espalharam gasolina pelo veículo para iniciar o incêndio.



O crime é apurado pela Polícia Civil. O arrastão aconteceu em meio a uma série de protestos pelos alagamentos e transtornos gerados pelas fortes chuvas na região próxima à Avenida Moab Caldas desde a noite de terça-feira.

