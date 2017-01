Líder de chacina "desaparecido" estava escondido dentro do presídio em Roraima

Crise penitenciária

Um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), acusado de comandar o maior massacre de presos da história de Roraima, que estava desaparecido, foi encontrado escondido dentro da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, neste domingo. No local foram registradas 33 mortes.

Segundo noticiou o programa Jornal Nacional, da Rede Globo, Adeilson Eliotério dos Santos, conhecido como Pato, que é do primeiro escalão do crime organizado no Estado, foi encontrado escondido em outra cela, dentro da própria penitenciária.



— Possivelmente o Pato tenha se beneficiado de algum individuo ali que abriu uma cela. Ele estava ali dentro na ala dele mesmo, sabe? Naquele momento que tiraram aqueles nove, não voltaram para fazer uma revista minuciosa, esperaram o momento adequado e foi feito a revista à noite — explicou Uziel Castro, secretário de Justiça de Roraima, em entrevista ao programa.



O desaparecimento só foi descoberto quando o Ministério da Justiça autorizou a transferência de dez presos do PCC para um presídio federal e Pato, que seria um dos transferidos, não foi encontrado.



Além de duas condenações definitivas na Justiça, o integrante do PCC foi condenado na Operação Weak Link a oito anos e dois meses de prisão por organização criminosa. A Weak Link, deflagrada em 2014, mapeou a atuação da facção no Estado e condenou lideranças a 71 anos de prisão por formação de organização criminosa.



