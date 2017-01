Médico denunciado por estupro em Ivoti vira réu

Vale do Sinos

Um médico da rede pública de saúde de Ivoti, no Vale do Sinos, tornou-se réu e será julgado pelo crime de estupro contra uma paciente de 18 anos. A denúncia do Ministério Público — aceita pela Justiça — aponta que o caso ocorreu em setembro do ano passado, no pronto atendimento municipal.

A jovem havia procurado o local para tratar uma irritação em um olho e foi atendida pelo réu, um clínico geral de 31 anos. Após o exame no olho, o médico apalpou os seios e introduziu os dedos nos genitais da jovem sob o pretexto de realizar um exame ginecológico. O nome do profissional não foi divulgado, porque o processo corre em segredo de Justiça.

Em depoimento, a paciente relatou ter ficado em estado de choque e só percebido o que de fato aconteceu ao final da consulta. Na denúncia da promotoria, também foi relatado que o médico tentou beijar a jovem.

Após a divulgação do caso, a Polícia Civil recebeu nesta semana uma nova denúncia, de outra mulher, de 31 anos, que também teria sido abusada.

— Ainda estamos investigando, pois esse é um caso que seria diferente. A paciente cessou logo no início o ato abusivo, e ainda buscamos mais informações — diz a titular da delegacia de Ivoti, Michele Mendes Arigony.

À polícia, o médico negou o estupro. Segundo a delegada, o profissional é plantonista e não trabalha de forma fixa na cidade. Ele estaria cobrindo a ausência de outro colega.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Ivoti e aguarda uma posição sobre o caso.