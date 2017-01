Mulher é morta a tiros no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre

Zona norte

Uma mulher morreu após sofrer diversos disparos de arma de fogo no começo da madrugada deste sábado, na zona norte de Porto Alegre. A vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, estava na Avenida Adelino Ferreira Jardim, no bairro Rubem Berta, na altura do número 170, quando foi alvejada.

Segundo a Brigada Militar, moradores informaram que pelo menos dez tiros foram efetuados. Ainda não se tem informações sobre a motivação e a autoria do crime.



