Mutilações dificultam identificação de corpos de vítimas de chacina em Roraima

Massacre em presídio

O trabalho de identificação dos corpos das vítimas da chacina na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, é dificultado pelo estado dos cadáveres. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista, vários corpos estão mutilados.

Pelo menos 22 dos 31 corpos foram periciados, mas apenas cinco até o momento foram identificados. O IML espera terminar o trabalho de identificação no domingo.

Leia mais:

Cármen Lúcia e Michel Temer discutem situação em presídios

Secretário que disse "tinha era que matar mais" pede demissão

Documento desmente ministro da Justiça sobre pedido de ajuda para presídios

Do lado de fora do prédio, parentes aglomeram-se em busca de informação sobre as vítimas desde as 6h, no horário local. Eles reclamam da falta de informações, mas existe uma previsão que seja liberada ainda neste sábado uma lista atualizada dos corpos já necropsiados. Caso não seja possível identificar os corpos pelas impressões digitais, os legistas analisam o DNA das vítimas.

As visitas na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, que ocorrem todos os domingos, estão suspensas. O governo de Roraima só autorizou as visitas na Cadeia Pública masculina e feminina, que ocorrem aos sábados.



Na madrugada de quinta para sexta-feira, 31 detentos foram mortos na maior penitenciária do Estado, na zona rural de Boa Vista. O local abriga facções criminosas rivais.

Ao todo, seis peritos (médicos legistas e odontologistas) e seis auxiliares de necropsia estão trabalhando na liberação dos corpos dos detentos.