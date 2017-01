Novo comandante da Brigada Militar é o coronel Andreis Silvio Dal'Lago

Segurança Pública

O secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, anunciou nesta quarta-feira o coronel Andreis Silvio Dal'Lago como novo comandante-geral da Brigada Militar. O anúncio foi feito em solenidade no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Até então, Andreis era subcomandante da BM e coordenador da Operação Avante, iniciada no ano passado. Ele assumirá no lugar do atual comandante da corporação, Alfeu Freitas, que deixará o cargo no dia 18 de janeiro por aposentadoria compulsória – já que chegou a 35 anos de serviços à Brigada.



O atual comandante de Policiamento da Capital, Mário Ikeda, assumirá o cargo de subcomandante da BM também a partir do dia 18.