Passageiro de táxi é executado a tiros em frente a posto de saúde, em Porto Alegre

Violência urbana

Um passageiro de táxi foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira em frente ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, o Postão da Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre.

Ele foi morto por dois homens que, na sequência, trocaram tiros com guardas municipais. Um dos executores chegou baleado ao Hospital de Pronto Socorro e foi reconhecido como participante do crime. A vítima não havia sido identificada à noite passada.

A execução ocorreu por volta das 19h30min. A vítima embarcou no táxi que estava no ponto da Rua Manoel Lobato, a poucos metros da entrada do Postão, e sentou-se no banco da frente.

O motorista, Sérgio Fernando Moraes do Amaral, 37 anos, se preparava para arrancar o veículo quando os dois homens se aproximaram e, sem nada dizer, começaram a disparar.

— Nem deu tempo de nada, pois eles já chegaram atirando — descreveu o taxista, que não ficou ferido.

Reconhecido

Os tiros provocaram correria entre as pessoas que estavam no pátio do Postão. Os guardas municipais que guarneciam a unidade de saúde tentaram intervir e acabaram trocando tiros com os dois homens.

A dupla foi vista fugindo para o Acesso 5 da Vila Cruzeiro. O baleado chegou a ser retirado do táxi e levado para o interior do Postão, mas não resistiu e morreu em atendimento.

De acordo com o capitão Alex Mori, do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), um dos dois executores foi baleado e buscou atendimento no Hospital de Pronto Socorro. Por foto, os guardas municipais o reconheceram como participante do crime.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois bandidos entraram no Acesso 5 na Vila Cruzeiro do Sul.