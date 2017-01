Passageiro do Trensurb é esfaqueado em tentativa de assalto

Estação São Leopoldo

Rádio Gaúcha e Zero Hora

Por: Rádio Gaúcha e Zero Hora

Um homem de 35 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto dentro de um vagão do Trensurb na estação São Leopoldo, no Vale dos Sinos, às 13h desta terça-feira. Conforme a assessoria do Hospital Centenário, para onde para onde ele foi encaminhado, os golpes foram deferidos nas duas mãos da vítima e seu estado de saúde é estável.

Segundo a Brigada Militar, após conseguir assaltar um passageiro, o criminoso tentou roubar um segundo homem, que reagiu e foi esfaqueado. Levando um eletrônico, o assaltante pulou para os trilhos e começou a correr em direção a Novo Hamburgo. A polícia isolou a região e conseguiu deter o suspeito entre as estações Rio dos Sinos e Santo Afonso.

Leia mais

Em Brasília, Schirmer defende controle mais rigoroso das fronteiras

Detentos fazem motim em cadeia na região de Belo Horizonte

Criminosos explodem banco, atiram contra prédios e atacam PMs em Parobé



Segundo a Trensurb, as câmeras de segurança não flagraram a ação porque o episódio ocorreu dentro de um vagão antigo, que não conta com equipamentos de vigilância.

Por causa da operação para prender o assaltante, os trens tiveram de parar de circular no trecho entre as estações Santo Afonso e São Leopoldo. O serviço já foi normalizado.



Leia as últimas notícias de Polícia

*Rádio Gaúcha e Zero Hora