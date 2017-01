Pelo menos 30 mortos são encontrados em cadeia de Roraima, diz governo estadual

Violência no Norte

Dias depois que um conflito de facções criminosas deixou 56 mortos em uma cadeia de Manaus, o governo de Roraima disse ter encontrado 33 corpos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc) na madrugada desta sexta-feira.

Segundo as fontes oficiais, não há rebelião. Todos os mortos seriam integrantes da facção Comando Vermelho (CV), que domina cerca de 10% do presídio. Os outros 90% são controlados pelo grupo rival Primeiro Comando da Capital (PCC).

Até junho passado, PCC e CV eram aliados na disputa pelo controle do tráfico na fronteira com o Paraguai. A Pamc é a mesma cadeia onde, em outubro, um conflito entre presos deixou 10 mortos e seis feridos — foi um dos primeiros movimentos da guerra entre as duas facções.

A Secretaria de Justiça e Cidadania informa que nesta madrugada (dia 6) foram registradas 33 mortes na Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo).

Esclarece que a situação está sob controle e que o Bope (Batalhão de Operações Especiais) da PMRR (Polícia Militar) está nas alas do referido presídio.

