Pelo menos 33 mortos são encontrados em cadeia de Roraima

Violência no Norte

Por: Agência Brasil, Zero Hora e Estadão Conteúdo

Dias depois que um conflito de facções criminosas deixou 56 mortos em uma cadeia de Manaus, o governo de Roraima disse ter encontrado 33 corpos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc) na madrugada desta sexta-feira. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar entraram no presídio no começo da manhã e a situação já está sob controle.

A maioria das vítimas foi decapitada, teve o coração arrancado ou foi desmembrada. Os corpos foram jogados em um corredor que dá acesso às alas. As autoridades, no entanto, ainda não divulgaram outros detalhes sobre as mortes. O estabelecimento é local de cumprimento de pena em regime fechado e não possui aparelho para bloqueio de celular ou oficinas de trabalho.

Todos os mortos seriam integrantes da facção Comando Vermelho (CV), que domina cerca de 10% do presídio. Os outros 90% são controlados pelo grupo rival Primeiro Comando da Capital (PCC). Conforme o secretário de Justiça e Cidadania, Uziel de Castro Júnior, o massacre foi "possivelmente" cometido pelo PCC.

A Pamc é a maior casa prisional de Roraima. A penitenciária é a mesma cadeia onde, em outubro, um conflito entre presos deixou 10 mortos e seis feridos. Até junho passado, PCC e CV eram aliados na disputa pelo controle do tráfico na fronteira com o Paraguai.

A Secretaria de Justiça e Cidadania informa que nesta madrugada (dia 6) foram registradas 33 mortes na Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo).

Esclarece que a situação está sob controle e que o Bope (Batalhão de Operações Especiais) da PMRR (Polícia Militar) está nas alas do referido presídio.

Condições do presídio são "péssimas", segundo CNJ

Um relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aponta que a Penitenciária Agrícola de Boa Vista (Pamc) possui condições "péssimas". Segundo o CNJ, o local tem capacidade para 750 detentos, mas possui 1.398. O sistema prisional Roraima atendem atualmente quase o dobro da capacidade.

Segundo o Relatório Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais do CNJ, na inspeção, não foram encontradas armas de fogo ou instrumentos capazes de ofender a integridade física. Porém, foram apreendidos 113 aparelhos de comunicação ou acessórios.

Terceiro maior massacre

Este é o terceiro maior massacre em presídios, em número de mortes, na história do Brasil, atrás apenas do ocorrido no Carandiru, em São Paulo, em 1992, quando 111 presos foram mortos e de Manaus onde foram mortos 60 presos esta semana.

Os detentos quebraram os cadeados e invadiram a Ala 5, cozinha e cadeião onde ficavam os presos de menor periculosidade. De acordo com informações de agentes penitenciários, não houve fugas.

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e agentes penitenciários do Grupo de Intervenção Tática (GIT) entraram na unidade, que hoje abriga 1,2 mil presos, o dobro da capacidade. Na manhã desta sexta-feira, equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram à penitenciária para fazer a remoção dos corpos.

Para o secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, Uziel de Castro Júnior, os crimes podem ter sido cometidos por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).