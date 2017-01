Perseguição e tiroteio termina com três presos e um baleado em Porto Alegre

Bairro Mário Quintana

Uma perseguição policial seguida de tiroteio terminou com três suspeitos presos e um baleado na tarde desta terça-feira em Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, a perseguição começou na Avenida Protásio Alves e só teve fim na Rua Manoel Marques, no bairro Mário Quintana. As informações são da Rádio Gaúcha.

A BM afirma que os suspeitos estavam em uma Ecosport clonada e que cometeram roubos na região nos últimos dias. A ação teve início quando um policial, em uma motocicleta da corporação, se deparou com o grupo, solicitando a parada dos suspeitos. Eles teriam negado a ordem, quando houve o confronto armado.

Os três presos foram levados para a 2ª DPPA. O suspeito ferido está no Hospital Cristo Redentor, e o estado de saúde dele não foi informado pela polícia.

*Rádio Gaúcha