PM em serviço é presa em flagrante por embriaguez no Litoral Norte

Punida

O 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (2º BPAT) abriu um inquérito-policial Militar para apurar o comportamento da soldado Aline de Freitas Adornes, que atua na Operação Golfinho, em Capão da Canoa, no Litoral Norte.

Segundo registro de ocorrência, a soldado se apresentou no batalhão para trabalhar às 7h de domingo com "atitudes estranhas, agitada, com a bermuda da farda molhada, e hálito etílico". Um oficial superior determinou que ela fosse submetida a teste do bafômetro, que apontou embriaguez, segundo o major Tiago Carvalho Almeida, subcomandante do 2º BPAT.

A pistola da soldado foi apreendida, Aline recebeu voz de prisão em flagrante, conforme previsto no Código Penal Militar, e foi encaminhada para exames no Departamento Médico Legal, em Porto Alegre. O auto de prisão em flagrante foi homologado, mas a Justiça Militar concedeu o direito da soldado responder ao inquérito em liberdade.

A soldado mora em Uruguaiana, onde trabalha no 1º Batalhão de Policiamento de Áreas de Fronteiras. Zero Hora procurou a advogada Márcia Oliveira, que acompanhou a lavratura do flagrante da soldado, mas ela evitou falar sobre o caso.