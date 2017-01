Polícia aguarda exame para concluir investigação sobre morte de criança em Cachoeirinha

Suspeita de agressão

A Polícia Civil aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) que definirá a causa da morte do menino de 4 anos, ocorrida em Cachoeirinha, para concluir o inquérito do caso. A criança morreu na noite de terça-feira no bairro Marechal Rondon.

O menino chegou sem vida ao posto de saúde, após ser levado ao local pela mãe e pelo tio, por volta das 20h. Ainda houve tentativas de reanimar a criança, mas sem sucesso.

De acordo com o delegado Newton Martins de Souza Filho, a equipe médica considerou a morte da criança suspeita e acionou a polícia. Segundo uma primeira análise dos médicos, os sinais indicavam um quadro de asfixia e não havia lesões aparentes.

Pelo relato da mãe da criança à polícia, o menino estava brincando na rua com o primo quando quase foi atropelado. Ela levou o filho para um quarto e admitiu ter dado uma palmada na criança. Quando voltou ao local, disse ter encontrado o menino desacordado, caído perto da cabeceira da cama.

A mulher, de 22 anos, mora há pouco tempo em Cachoeirinha, depois de ter se mudado de Santa Catarina devido a uma briga familiar. O nome dela não foi divulgado.

Segundo o delegado, o caso está sendo tratado como lesão corporal seguida de morte. O resultado do laudo do IML sobre a causa morte deve ser concluído até a semana que vem.