Polícia analisa imagens de agressão a motorista do Uber em Tramandaí

A Polícia Civil de Tramandaí, no Litoral Norte, tenta identificar três taxistas suspeitos de ameaçar uma motorista do Uber e danificar o carro dela. O episódio aconteceu na noite desta sexta-feira, nos arredores da rodoviária da cidade.

Conforme o delegado Gustavo Ceccon, que atua na Operação Verão, a vítima relatou que, ao estacionar o carro para apanhar passageiros, três taxistas se aproximaram gritando ofensas.

De acordo com Ceccon, a mulher chegou a ser agarrada pelo braço, mas não ficou lesionada. Ela se fechou dentro do carro, e um dos taxistas desferiu socos e chutes na lataria e no espelho do automóvel, antes do trio fugir. Populares que estavam no entorno registraram com celulares as cenas com fotos e vídeos. As imagens foram repassadas para vítima que as entregou à polícia.

— Além disso, ela conseguiu visualizar alguns dos prefixos dos táxis. Com isso a gente chega no carro e depois no condutor — afirma o delegado Ceccon.