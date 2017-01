Polícia Civil indicia dois homens por execução na zona sul de Porto Alegre

Investigação

Um dos suspeitos de participar da morte de Alexsander Rocha dos Santos, 33 anos, que foi morto na esquina da Avenida Icaraí com a Rua Coronel Claudino, na zona sul de Porto Alegre, foi indiciado pela Polícia Civil. André de Lima Velasco, 19 anos, natural de Santa Catarina, foi indiciado por homicídio.



Ele foi preso no dia 30 de dezembro em operação policial contra o tráfico de drogas. Segundo a delegada Elisa Souza, da 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o mandante do crime seria Jair Souza, mais conhecido por Tubarão e líder de uma facção criminosa. Ele também foi indiciado pelo crime.



O assassinato de Alexsander aconteceu na tarde de 27 de dezembro. A vítima trabalhava como segurança no Jockey Club, e tinha antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Santos também havia sido alvo de uma tentativa de homicídio. O crime foi motivado por disputa entre facções da Capital.