Polícia do RN confirma pelo menos 30 mortos em rebelião em presídio

Guerra de facções

A Polícia Militar controlou neste domingo uma rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte (RN), que deixou ao menos 30 mortos, dias depois de cerca de 100 detentos terem sido brutalmente assassinados em outras instituições da região norte.



— Certamente há mais de 30 mortos — disse a jornalistas o delegado Otacílio de Medeiros, ao sair do centro penitenciário, o que triplicaria o balanço de mortos divulgado até agora.

Até o momento, as autoridades informaram oficialmente que ao menos 10 detentos teriam morrido na rebelião. As forças de segurança entraram de manhã na penitenciária de Alcaçuz, a maior do estado, cerca de 14 horas depois do início da rebelião. Para o governo, este seria o mais recente episódio de uma guerra entre facções pelo controle dos presídios do país.



— A situação está absolutamente controlada — disse o secretário de Segurança do RN, Caio Bezerra, em uma coletiva de imprensa.



Leia mais:

Seis líderes da rebelião no Rio Grande do Norte são ligados ao PCC, diz governo

Temer manda ministro da Justiça prestar auxílio ao Rio Grande do Norte

Perícia em presídio deve acabar às 18h, diz secretário



Na entrevista coletiva, o secretário estadual de Justiça, Walber Virgolino, reconheceu que as autoridades trabalham com a hipótese de que "há mais de dez detentos mortos". O saldo definitivo de vítimas será informado provavelmente esta tarde, afirmou, enquanto a tropa de choque da Polícia Militar continua trabalhando dentro do local.



A rebelião começou na tarde de sábado, antes das 17h, quando os presos de um dos pavilhões invadiram a ala onde ficam os membros de um grupo criminoso rival. As forças de segurança cercaram o exterior da penitenciária e tiveram de esperar até domingo de manhã para entrar nos pavilhões com veículos blindados, já que os detentos tinham cortado a energia elétrica e estavam fortemente armados.

O coordenador da administração penitenciária estadual, Zemilton Silva, apontou na véspera que havia pelo menos três corpos decapitados, um símbolo recorrente do nível de violência que se vive nas prisões superpopulosas do país.

Auxílio e fuga

Em sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer disse que está acompanhando o caso de perto e que ordenou que se preste "todo o auxílio necessário" ao Rio Grande do Norte. O Ministério da Justiça convocou os secretários de Segurança de todos os estados do país para uma reunião na próxima terça-feira, para estudar "medidas imediatas para a crise do sistema penitenciário".

Além das matanças recentes, uma série de fugas tem sido registrada em diferentes instituições. Na madrugada deste domingo, 28 presos fugiram do presídio Piraquara I, em Curitiba, após um grupo de 15 cúmplices explodir um muro do centro e confrontar os policiais com armas de guerra. A Secretaria de Segurança do Paraná informou que dois homens foram mortos durante a fuga e que outros quatro foram capturados. No lugar do confronto, foram encontrados fuzis de grande calibre e uma metralhadora Uzi.



— A situação dentro da prisão está controlada — disse uma assessora do governo do Paraná.

Parte do grupo que atacou o presídio invadiu uma casa próxima ao local e fez uma mulher de refém, mas se entregou depois da chegada de um batalhão de operações especiais da polícia. As autoridades continuam rastreando os demais fugitivos.

Superlotação

A penitenciária de Alcaçuz fica a cerca de 25 quilômetros de Natal, em uma área rodeada de dunas. Segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça, o centro tem capacidade para 620 presos, mas abriga 1.083.

As prisões brasileiras se tornaram palco de uma guerra pelo controle do narcotráfico, a qual as autoridades atribuem às duas maiores facções do país: o Primeiro Comando da Capital, o PCC, paulista, e o Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, e seus aliados.



— Existe uma luta pelo poder, pelo domínio do tráfico de drogas no Brasil. Uma luta que vem de outros Estados e em que os grupos tentam ganhar espaço. E o espaço no mundo do crime se ganha com força e violência — explicou Walber Virgolino.



De acordo com os jornais locais, a disputa em Alcaçuz acontece entre o PCC e o Sindicato do Crime, aliado ao CV. Já a Secretaria Estadual de Segurança afirma que ainda está investigando "a participação de facções" na rebelião.

Na terça-feira passada, o governo mobilizou 200 homens da unidade especial da Força Nacional nos estados de Amazonas e Roraima, após dias de matanças em grande escala em suas prisões. Em Manaus, capital do Amazonas, 56 presos morreram em um motim no último 1º de janeiro, na segunda maior chacina penitenciária registrada no país. Fica atrás apenas do massacre do Carandiru, em 1992, quando 111 detentos morreram. Quatro dias depois, o horror se repetiu em um presídio de Boa Vista, capital de Roraima, onde 33 detentos foram mortos.

Leia as últimas notícias