Polícia identifica terceiro suspeito de agredir morador de rua em Porto Alegre

Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Civil identificou o terceiro segurança suspeito de agredir um morador de rua na véspera do Ano-Novo em frente ao Zaffari da Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre. Os outros dois homens responsáveis pelo crime já haviam sido reconhecidos, e o trio irá depor na tarde da próxima segunda-feira.

Demitidos após o vídeo do espancamento se tornar público, os vigilantes eram funcionários da empresa Securi Clean, de Santa Maria — um deles tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal. Na tarde desta sexta-feira, o responsável pela área operacional da companhia, Bráulio Freitas, prestou esclarecimentos à polícia. Ele disse que a empresa não compactua com a atitude dos funcionários e alegou que os vigilantes agiram por conta própria.



— Falta apenas o depoimento dos suspeitos para esclarecer algumas coisas, saber se eles haviam sido orientados ou não a agredir o rapaz e por que o indicavam como autor de um furto ocorrido na igreja — disse o delegado Hilton Müller Rodrigues, responsável pela investigação.



Segundo Rodrigues, a responsabilidade pelo crime deve concentrar-se nos três vigilantes caso se comprove que eles agiram exclusivamente por conta própria. Os seguranças haviam sido contratados pela Assembleia de Deus, igreja localizada a 200 metros do local do crime, para trabalhar em horários de culto, das 17h às 22h. Do prédio da instituição religiosa, um corrimão havia sido furtado uma semana antes da agressão, e a suspeita recaía sobre o morador de rua.

Responsável pela Assembleia de Deus, o pastor Claudemir Vasconcellos também esteve nesta quinta-feira na 3ª Delegacia de Polícia (DP) da Capital. Ele confirmou que os seguranças prestavam serviço para a instituição, mas negou qualquer responsabilidade sobre a atitude dos homens.

Nesta sexta-feira, o Sindicato dos Vigilantes do Estado (Sindivigilantes do Sul) manifestou-se sobre o caso. De acordo com a entidade, a Securi Clean não está registrada em seu cadastro e nem junto ao Sindicato das Empresas de Segurança Privada (Sindesp), o que seria uma exigência legal para companhias do ramo.

— Em todo o Rio Grande do Sul, empresas que entram no ramo são obrigadas a estarem no nosso cadastro e no do Sindesp, juntamente com o da Polícia Federal, que libera o alvará. No nosso sistema, essa empresa não existe — afirmou o presidente do Sindivigilantes do Sul, Loreni dos Santos Dias.

ZH não conseguiu contato com a Securi Clean. Já a Assembleia de Deus informou que mantinha contrato com a empresa há cerca de um ano, o qual rescindiu na manhã de quinta-feira, logo que o caso de agressão repercutiu nas redes sociais.

— A igreja está escandalizada. Estamos há 93 anos em Porto Alegre, fazemos obras sociais e isso foi algo muito grave, que não poderia ter ocorrido — disse Jurandi Pazzim, advogado da igreja, à Rádio Gaúcha.