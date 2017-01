Polícia investiga vereadora de Guaíba por suposto desvio de materiais da prefeitura

Investigação

Nesta sexta-feira os investigadores da Delegacia de Polícia de Guaíba afirmaram que comprovaram que materiais de limpeza, escritório e gêneros alimentícios que haviam sido desviados da prefeitura de Guaíba foram parar na casa da vereadora Luciana Kubiaki (PSD), ex-secretária municipal de Assistência Social. Ela deverá ser ouvida na próxima segunda-feira na investigação que apura o crime de peculato — quando o servidor público desvia ou obtém vantagem da sua condição para prejudicar o poder público.



Na tarde da quinta-feira, os agentes haviam cumprido um mandado de busca e apreensão na casa dela e encontraram em torno de 100 quilos de carne sem procedência, 48 garrafas de alvejante, 60 litros de azeite, materiais de escritório dos mais diversos e uma caixa de etiquetas que era endereçada à prefeitura. De acordo com a delegada Sabrina Dóris Teixeira, boa parte do material tinha endereço de destinatário justamente o governo municipal.



— Nós iniciamos uma investigação a partir da denúncia de que materiais eram desviados. Ainda estamos em fase de apuração — explica a delegada.



Na casa da vereadora, os agentes encontraram ainda uma arma. O marido dela foi autuado em flagrante pela posse ilegal da arma. Ele pagou fiança e foi liberado. Se comprovado o crime de peculato, a pena prevista é de dois a 12 anos de prisão.



A reportagem tentou contato com a vereadora, sem sucesso.

Foto: Divulgação / Polícia Civil