Polícia pede sequestro de bens de suspeito de aplicar golpe financeiro no centro do RS

A Polícia Civil pediu o sequestro dos bens do proprietário de uma financeira suspeito de aplicar golpe em mais de 400 pessoas em São Francisco de Assis, na região central do Estado. Luis Fábio Mendes Ramos, 61 anos, deixou a cidade em junho do ano passado e foi morar em Santa Maria. Desde então, os investidores deixaram de receber os valores aplicados em um fundo que oferecia juros de 2,5% acima do valor de mercado. As informações são da Rádio Gaúcha.

O titular da 1ª Delegacia de Polícia de Santa Maria, delegado Carlos Gonçalves, informou ao Gaúcha Atualidade desta segunda-feira que solicitou à Justiça a quebra do sigilo fiscal e o sequestro de bens de Ramos.

— Se ele investiu o dinheiro em patrimônio há chances de recuperação do dinheiro investido — avalia o delegado.

A investigação começou há cerca de dois meses a partir da denúncia de algumas vítimas. O delegado diz ainda não ser possível ter ideia do tamanho do golpe. Ramos foi convocado para depor. Compareceu à delegacia, mas preferiu permanecer em silêncio.

A polícia quer unir as notas promissórias das vítimas para ter noção do prejuízo causado. Estima-se que o esquema tenha movimentado entre R$ 15 milhões e R$ 25 milhões.

O maior prejuízo foi de uma família que vendeu R$ 900 mil em terras e investiu tudo na financeira. O advogado de Ramos diz que a financeira simplesmente quebrou e nega ter havido má-fé.

— Ele, infelizmente, quebrou, teve problema nos negócios e vai fazer o possível durante esse período para ver se consegue pagar essas pessoas — garante o defensor do dono da financeira.

Segundo a RBSTV, um outro inquérito foi aberto em São Francisco de Assis. Porém, as investigações estão paradas porque a delegacia tem apenas uma policial plantonista. Outros dois estão em férias ou deslocados para a Operação de Verão.

