Polícia prende trio após assalto em residência e troca de tiros no Litoral

Três homens foram presos em Imbé, no Litoral Norte, na manhã deste sábado, após assaltarem uma residência em Xangri-Lá e trocarem tiros com a polícia. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a Brigada Militar, o trio armado invadiu uma casa na Rua Homero Ribeiro, em Balneário Remanso, por volta das 10h15min, rendendo os moradores. Eles roubaram smartphones e fugiram com dois veículos das vítimas, um Renault Duster e um Chevrolet Cruze.

Em Balneário Presidente, no município de Imbé, os criminosos trocaram tiros com a Brigada Militar na Rua Duque de Caxias, após tentarem assaltar outra residência. No local, os três foram presos e ninguém ficou ferido.



Os veículos e os pertences roubados das vítimas foram recuperados. A polícia apreendeu uma arma de fogo que estava com os criminosos. O nome e a idade dos presos não foram confirmados.