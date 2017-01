Porto Alegre registra, em média, três assassinatos por dia em 2017

Violência urbana

Se em 2016, Porto Alegre bateu recorde no número de homicídios e latrocínios com aumento de 27,7% (778) em relação ao ano anterior, 2017 parece que não será diferente. Nos primeiros 15 dias do ano, a Capital registrou 18,4% mais mortes do que no mesmo período de 2016.

Segundo levantamento da Editoria de Segurança, são 45 assassinatos contra 38 do ano passado — uma média de três mortes por dia. Os bairros que mais despontam com homicídios são o Mário Quintana (oito), Sarandi (oito) e Rubem Berta (cinco), todos na Zona Norte. A guerra entre as facções criminosas rivais naquela região se intensificou logo após o Natal.



Leia mais:

Mulher desaparecida há dois meses é encontrada morta dentro de casa em Porto Alegre

Homicídios e latrocínios crescem 27% em Porto Alegre em um ano



Conforme o delegado Paulo Grillo, diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a disputa entre grupos criminosos acontece em toda a cidade, mas se concentra de forma sazonal em regiões.

Embora a maior parte dos homicídios não tenha a motivação clara no dia do crime, em 47,8% dos casos a linha de investigação seguiu com base em conflitos relacionados ao tráfico. Nesta área conflagrada da Zona Norte, por exemplo, foram registrados quatro duplo homicídios (sendo dois com morte de casais) e uma chacina (com quatro mortos).

Grillo afirma que o Departamento de Homicídios encaminhou 1.142 inquéritos ao Judiciário no ano passado e prendeu 500 pessoas. Além disso, garante que tem monitorado a manutenção das prisões e que pelo menos 80% dos presos continuam encarcerados. Na avaliação dele, a resolução da criminalidade transcende a segurança pública.

— A polícia sozinha não vai resolver. A gente enche o presídio de gente e a criminalidade não diminui. Acho que precisa haver uma reflexão, chamar todas as instituições públicas. O Estado tem de cumprir seu papel com saúde, educação e assistência social.

Consumo de drogas fortalece facções

O diretor do DHPP, Paulo Grillo, destaca dois fatores que contribuem com o aumento da criminalidade em Porto Alegre. Um deles é a falha na fiscalização das fronteiras, por onde entram os armamentos pesados que abastecem as facções. Conforme levantamento da Editoria de Segurança, 90% das vítimas deste ano foram mortas a tiros, sendo que a maioria dos crimes ocorreu na madrugada. Outra questão seria a falha na gestão do sistema penitenciário, que facilita organização de grupos criminosos.

— O pano de fundo de tudo isso é o tráfico de drogas. Eles estão se matando e a maioria das pessoas que morreram já tinham antecedentes criminais — concluiu.

A Brigada Militar, responsável pelo policiamento ostensivo, também repercute o aumento no número de mortes, principalmente na região Norte. O comandante de Policiamento da Capital, coronel Mário Ikeda, percebe que quanto maior o número de usuários de droga, maior a violência.

— Aumentou o número de usuários, o que reflete no poder aquisitivo das facções. Elas estão mais armadas e mais violentas. A gente tem apreendido pistolas importadas com grande poder de fogo nas operações.

Na Região Metropolitana, crimes com extrema violência



Estudante de Direito foi morta em seu carro, em São Leopoldo, em 3 de janeiro Foto: Polícia Civil / Reprodução

A arrancada violenta de 2017 não foi percebida só na Capital. Embora as cidades da Região Metropolitana tenham registrado redução de 4,5% nos primeiros 15 dias do ano, alguns municípios ficaram marcados por crimes mais bárbaros.

Em Viamão, três vítimas foram esquartejadas. Duas delas foram encontradas sem os braços e carbonizadas dentro de um carro. O crime assustou os moradores do bairro Santa Isabel, que acordaram com o carro em chamas no meio da madrugada do dia 5. Em 3 de janeiro, uma estudante de Direito foi morta a tiros e facadas em São Leopoldo.

No último fim de semana, a polícia registrou esquartejamento, decapitação e chacina. Um corpo foi encontrado em pedaços dentro de sacos de lixo em Sapucaia do Sul e outra vítima foi encontrada decapitada e queimada no porta-malas de um carro em Gravataí. A chacina ocorreu em São Leopoldo, onde quatro homens foram assassinados dentro de um bar.