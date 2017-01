"Preferia mil vezes que o tiro fosse em mim", diz pai de criança ferida por bala perdida em Gravataí

Réveillon

O ritual de contar história, tocar música no violão e rezar ao pé da cama todas as noites antes de dormir da família Silva foi interrompido na noite de Réveillon, quando o pequeno Arthur Rosa Pospichil da Silva, cinco anos, foi ferido por uma bala perdida, no bairro Parque dos Anjos, em Gravataí.



O tiro, que veio do alto, o atingiu no meio do crânio e se alojou na têmpora. Desde então, o pai Oséias Pospichil da Silva, 32, e a mãe Micheli Rosa da Silva, 27, se revezam em um quarto de UTI, no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, onde a criança está internada.



Leia mais

"Não ouvimos nada, só vimos que começou a escorrer sangue", diz tia de criança atingida por bala perdida

Criança atingida por bala perdida em Gravataí está em estado estável



Uma campanha de doação de sangue está circulando pelas redes sociais. O tipo sanguíneo dele (AB+) recebe doação de todos os tipos. Arthur é tão apegado aos pais que, mesmo em coma induzido, sofre alteração na pressão arterial toda vez que ouve a voz de um deles. Por isso, o casal precisa fazer mais o sacrifício de acompanhar o filho em completo silêncio.



— A pior parte é quando entro no hospital. Acostumado a ver ele correndo e falante, encontro ele daquele jeito. Tenho vontade de pegar no colo, abraçar e beijar, mas não posso. É terrível. Tento passar força para a minha esposa, mas não estou mais aguentando a dor. Preferia mil vezes que (o tiro) fosse em mim e não nele — lamentou Oséias.



Filho único do jovem casal, Arthur já é guerreiro antes mesmo de nascer. A mãe teve dificuldade para engravidar e passou por gestação de risco. Os médicos não acreditavam que o bebê passaria dos três meses de gestação. Ele chegou aos nove, nasceu com os batimentos cardíacos fracos e precisou ser reanimado. O primeiro choro demorou, mas saiu.



Arthur não só vingou como se transformou num menino cheio de vida. Adora tomar chimarrão e comer pipoca. Desde os quatro anos, ensaia os primeiros ritmos na bateria. O instrumento também tem ajudado Oséias com a renda familiar, pois conseguiu aulas na igreja onde frequenta. Desempregado, o casal conta com a ajuda de familiares e amigos para bancar as viagens diárias até o hospital.



— A gente faz um apelo para quem ouviu alguma coisa naquela noite procurar a polícia. Não precisa se identificar. Espero também que a pessoa (que deu o tiro) se sensibilize e nunca mais faça isso. Não há necessidade de atirar para cima — clamou o pai.

Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Polícia ainda não tem suspeitos para o crime



De acordo com o pai, a família foi até a rua na virada do ano para olhar os fogos de artifícios. Havia poucos vizinhos em casa. O menino abraçou as tias e a avó e depois correu para o colo do pai.



Em seguida, Oséias ouviu um ruído, o menino abaixou a cabeça e ficou ensaguentado. O garotinho se manteve consciente até ser internado no hospital.



O inquérito policial que se iniciou com a Delegacia de Homicídios foi repassado à 1ª Delegacia de Polícia. O caso está sendo investigado como lesão corporal. A polícia ainda não tem suspeitos. O delegado Gustavo Brentano pretende ouvir testemunhas nos próximos dias.