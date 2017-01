Presídio feminino de Lajeado deve receber nove presas no primeiro dia

Sistema penitenciário

Atendendo a uma ordem judicial da semana passada, a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) confirma para as 14h desta segunda-feira a abertura oficial do Presídio Estadual Feminino de Lajeado, no Vale do Taquari. A expectativa é de que, já pela manhã, comecem as chegadas de detentas à casa prisional. Pelo menos nove já devem ocupar o espaço no primeiro dia de funcionamento do presídio.



O local, construído com recursos da comunidade local, tem capacidade para 84 presas. De acordo com a superintendente da Susepe, Marli Ane Stock, a ocupação do presídio será feita de forma gradual. Serão 12 agentes penitenciárias trabalhando nas novas instalações.



A obra do presídio custou R$ 800 mil com recursos da comunidade, da prefeitura e do Judiciário, e ficou pronta em julho do ano passado. Chegou a ser inaugurada pelo governo estadual em novembro, mas seguia sem ocupação, segundo a Susepe, por problemas estruturais. Na última quarta-feira, o diretor do Foro da Comarca de Lajeado, Luís Antônio de Abreu Johnson, decidiu que a casa prisional deveria ser aberta em 72 horas. A Susepe solicitou um prazo maior, e foi atendida com o adiamento da inauguração para segunda.



Na última quinta-feira, foram iniciados os serviços de instalação de gás e de sistema interligado de internet, que devem ser concluídos até terça-feira. A Associação Lajeadense Pró Segurança Pública (Alsepro) já havia comprado extintores de incêndio, que era outro entrave técnico, na semana passada.