Preso E.T., apontado como um dos pivôs da morte de empresário em supermercado

Guerra do tráfico

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira Anderson Nunes Leandro, o E.T., 36 anos, apontado como líder do tráfico de drogas no Beco do Adelar, no bairro Hípica, na zona sul de Porto Alegre. Ele é investigado em três inquéritos de homicídios.

Entre os casos relacionados a E.T. está a morte do empresário Marcelo Oliveira Dias, 44 anos, no estacionamento do supermercado Zaffari da Avenida Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre, no dia 20 de outubro do ano passado.

De acordo com o que foi apurado pela polícia, Marcelo foi confundido com um homem que seria o braço-direito de E.T., por estar em um Peugeot 208 branco, carro semelhante ao em que estaria o verdadeiro alvo.

Leia mais:

Polícia apreende veículo de criminosos que mataram empresário em Porto Alegre

Polícia prende suspeitos de morte de empresário em Porto Alegre



Foi preso junto com E.T. um jovem de 20 anos, do qual a polícia revelou apenas o apelido de Pinguim, e que seria um dos executores dos homicídios investigados.



De acordo com o delegado Eibert Moreira, os dois ficarão à disposição da Justiça, enquanto a 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa mantém investigações para prender outros envolvidos.