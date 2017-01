Presos iniciam tumulto em delegacia de Porto Alegre

Região Metropolitana

Presos iniciaram um tumulto na 3ª Delegacia de Pronto Atendimento de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira, no bairro Navegantes, na zona norte de Porto Alegre. De acordo com o delegado Marco de Souza, dois presos iniciaram o distúrbio ao se revoltarem com o tempo em que estão presos e o calor na cela. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os detentos já foram controlados, mas a polícia aguarda a chegada do Grupo de Operações Especiais (GOI) para solucionar o impasse. De acordo com o delegado, alguns presos estão há mais de dez dias no local. Cerca de sete homens estão alojados em uma sala reforçada que não tem estrutura para funcionar como cela.

