Presos voltam a ser mantidos em viaturas por falta de vagas no RS

Segurança

A falta de vagas em delegacias e presídios volta a afetar a rotina de órgãos de segurança no Estado. Na madrugada desta sexta-feira, foi a vez da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi obrigada a deslocar uma das duas viaturas responsáveis pelo patrulhamento da Grande Porto Alegre para custodiar um preso no Palácio da Polícia. As informações são da Rádio Gaúcha.

O homem detido foi flagrado na BR-116, próximo ao Aeroporto Salgado Filho, dirigindo um veículo clonado. O carro Renault Clio, com placas de Joinville (SC), estava em situação de roubo desde junho passado. Além do carro clonado, o motorista, de 35 anos, também apresentou documentação falsa.

O motorista preso foi encaminhado para o Palácio da Polícia às 1h30min. Até as 6h30min, a guarnição aguardava vaga para o detido. A viatura, que acabou se tornando cela provisória, é utilizada patrulhamento das BR-116 (até Esteio), BR-448, BR-290 (até Eldorado do Sul) e BR-386 (até Canoas).

A reportagem tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública.