PRF alerta para tentativa de estelionato em pedidos de doações

Golpe

A Polícia Civil investiga a autoria de ligações telefônicas em que suspeitos utilizam o nome da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para arrecadar doações. Segundo a PRF, criminosos estariam fazendo contato com empresários de Passo Fundo e outros municípios do Estado solicitando patrocínio para a publicação de uma revista da corporação.

A PRF afirma que não tem relação com os pedidos e que os telefonemas fazem parte da ação de estelionatários. Além de repudiar prática, a PRF pede que as vítimas do golpe entrem em contato pelo telefone 197 ou registrem ocorrência.

