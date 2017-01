Quatro pessoas da mesma família são executadas no bairro Sarandi

Porto Alegre

Quatro pessoas da mesma família foram retiradas de casa e assassinadas no meio da rua na madrugada desta quinta-feira no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. A polícia diz que o caso está relacionado à guerra do tráfico, mas parentes comentaram que as mortes foram por engano.

As vítimas seriam dois irmãos, um cunhado e um primo. Eles foram identificados com Cristiano Juver, Fernando Juver dos Santos, Marcelo Juver dos Santos e Lucas Nascimento dos Santos. As idades não foram informadas.



O caso ocorreu por volta das 1h30min na esquina das ruas Pedro Moreto e Jakson de Figueiredo, no bairro Sarandi. Testemunhas relataram ter ouvido mais de 50 tiros, inclusive de fuzil



A Polícia Civil investiga o caso.