Quatros homens são mortos em São Leopoldo

Quatro homens, ainda não identificados foram mortos em um bar na Rua Canafístula, bairro Rio do Sinos, na Vila dos Tocos, em São Leopoldo, na Região Metropolitana, na noite desta sexta-feira. Segundo a Brigada Militar (BM), os atiradores chegaram no local por volta das 21h30min e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. Conforme informações preliminares da BM, os criminosos estariam portando armas longas.

Guarnições da BM estão no local, aguardando a chegada da perícia. Ninguém foi preso até o momento. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Outras equipes da polícia estão realizando buscas na região atrás dos suspeitos.



