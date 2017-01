Radar falso é removido na ERS-431, em Bento Gonçalves

Trânsito

Policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Nova Bassano removeram um radar falso instalado na ERS-431, em Bento Gonçalves, na Serra. O aparelho que simulava um redutor de velocidade foi confeccionado artesanalmente com um monitor de computador, uma caixa acoplada com luz piscante, e instalado em uma árvore. Motoristas que passavam pelo Km 16 da rodovia, na localidade de Linha Alcântara, comunicaram os patrulheiros rodoviários do suposto radar. O equipamento foi apreendido dentro de uma propriedade rural. As informações são da Rádio Gaúcha.



Leia mais:

Pai de aluno cria radar falso para inibir velocidade na RSC-453, em Farroupilha

Caminhoneiros realizam manifestações em rodovias federais do RS

Brigada Militar encontra motorista dormindo no meio da pista na ERS-406, em Nonoai



O responsável pela instalação do radar falso informou ao pelotão que montou o equipamento há cerca de três anos, após ter ovelhas roubadas. O produtor rual disse que carros faziam manobras perigosas no local e que viciados em drogas paravam em frente à residência.



Aparelho estrava fixado em uma árvore dentro da propriedade rural Foto: Divulgação / Comando Rodoviário da Brigada Militar

O agricultor foi apresentado na Delegacia de Polícia (DP) de Bento Gonçalves e liberado. O CRBM disse que o flagrante foi efetuado há mais de uma semana e que ações de policiamento na região para coibir as ações de vândalos e criminosos, com barreiras de trânsito e utilização de radares móveis, foram intensificadas.



Não é a primeira vez que um radar falso é instalado na região. Em março de 2015, um morador de Farroupilha teve a mesma ideia de construir uma réplica de radar.



*Rádio Gaúcha