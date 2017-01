Rebelião em presídio de Manaus tem mortes e reféns

Amazonas

Uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, deixou mortos e pelo menos 12 reféns neste domingo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o tumulto seria motivado por brigas entre facções. As informações são do G1.



A movimentação no presídio começou ainda no início da tarde. Os corpos de seis pessoas, ainda não identificadas, foram jogados para fora do presídio, sem as cabeças.



Até as 22h50min (horário de Brasília), 12 pessoas, entre agentes carcerários e presos, ainda eram mantidos reféns. A SSP não entrou na unidade prisional para averiguar a situação dentro do presídio — por isso, ainda não foi contabilizado o número total de mortos.

Por conta da rebelião, todo o efetivo policial de Manaus, entre policiais militares, de forças especiais e policiais civis, foram convocados para uma operação de segurança de emergência na capital.