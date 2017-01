Rebelião em presídio do Rio Grande do Norte deixa mortos 

Penitenciária de Alcaçuz

Uma rebelião iniciada por volta das 16h30min no presídio de Alcaçuz, o maior do Rio Grande do Norte, localizado na Região metropolitana de Natal, deixou pelo menos três mortos. O coordenador de administração penitenciária da cadeia, Zemilton Silva, disse ao G1, após checagem "visual", que viu ao menos três corpos e cabeças arrancadas — mas o número pode ser muito maior, pois a polícia ainda não entrou no local.

O tumulto começou com a invasão de presos do pavilhão 1 no pavilhão 5, onde estão internos de uma facção criminosa rival. Os detentos estariam soltos dentro da penitenciária, armados. Do lado de fora, há relatos de brasulhos de tiro e quebra-quebra. Ainda não há confirmação se houve fuga.

Detentos estão soltos dentro do presídio Foto: Divulgação / Polícia Militar

Leia mais:

MAPA: veja onde cada facção criminosa atua no Brasil

Justiça de Roraima indefere prorrogação de prisão domiciliar para presos ameaçados

Força Nacional chega a Manaus para reforçar segurança nos presídios



Policiais militares e agentes penitenciários informaram que irão esperar o dia amanhecer para entrar nos pavilhões e checar a situação. No entanto, a área externa de Alcaçuz já estaria sob o controle das autoridades. As saídas foram bloqueadas e o Corpo de Bombeiros está fazendo barricadas no local.



— A intervenção é impossível agora. No momento estão todos soltos lá dentro, e armados. Nossa missão é evitar que ele saiam — declarou o major Camilo, da Polícia Militar ao G1.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) emitiu nota na noite deste sábado informando que montou o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) para executar as ações a serem empregadas na rebelião do presídio de Alcaçuz. "Já estão no local o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), o Batalhão de Choque e a Força Nacional para evitar mais confrontos e controlar a situação. Há registro de mortes resultado de uma briga entre facções rivais".

Alcaçuz fica em Nísia Floresta, cidade da Grande Natal. A unidade possui cerca de 1.150 presos e capacidade para 620 detentos, segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc).