Rio Grande do Norte tem nova rebelião em presídio

Após a rebelião que durou 14 horas e deixou ao menos 56 mortos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz no final de semana, o Rio Grande do Norte registrou mais um motim na madrugada desta segunda-feira. Desta vez, detentos do Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato, em Natal, se rebelaram e tentaram derrubar uma parede.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), a polícia interveio e evitou a fuga. Não há informações sobre feridos.

Segundo o G1, o Grupo de Operações Especiais da pasta se prepara para entrar no presídio e debelar o motim. A situação, no entanto, estaria controlada.



Conhecido como Cadeia Pública de Natal, o Presídio Provisório Raimundo Nonato não tem grades, pois elas foram arrancadas em rebeliões anteriores. O estabelecimento tem capacidade para 166 vagas, mas abriga 600 detentos, segundo um relatório de novembro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As condições são consideradas "péssimas".