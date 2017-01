Seguranças que agrediram morador de rua trabalhavam como vigilantes em igreja em Porto Alegre

Ataque no bairro Floresta

Os vigilantes que agrediram um morador de rua na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, trabalhavam como seguranças na Assembleia de Deus, igreja localizada a 200 metros do local do crime. Segundo a Polícia Civil, dois deles já foram identificados e serão chamados nos próximos dias para prestar depoimento.

Ocorrido no último sábado, o caso repercutiu somente nesta quinta-feira, após página Poa24hs publicar o vídeo do espancamento no Facebook. As imagens mostram três homens de roupas pretas e coturnos desferindo golpes de cassetete e pontapés em Edson Luiz Walhbring, 25 anos, um catador de lixo conhecido por moradores da região pelo apelido de Alemão. O crime acontece no momento em que a vítima está sentada em uma escadaria em frente ao supermercado Zaffari.

Um familiar que prefere ter o nome preservado disse que o jovem seria usuário de drogas desde a adolescência e passou por uma série de internações na tentativa de se curar. Há cerca de quatro anos, entretanto, ele deixou a casa onde vivia com o pai para morar na rua.

Na tarde desta quinta-feira, agentes localizaram o rapaz e o encaminharam para a 3ª Delegacia de Polícia (DP) da Capital. No local, o homem, que está com uma das costelas quebradas e apresenta escoriações pelo corpo, prestou queixa contra os seguranças. Edson Luiz disse que havia sido acusado de furtar um corrimão do prédio da Assembleia de Deus e que, por isso, os vigilantes o agrediram — ele nega o roubo.

— Eu estou mais ou menos, com uma costela quebrada e um ombro deslocado — disse Edson Luiz, que foi entrevistado por uma equipe da RBS TV nesta quinta-feira.

Titular da 3ª DP, o delegado Hilton Müller Rodrigues instaurou um inquérito por lesão corporal para investigar as circunstâncias do crime. Até então, não constava qualquer registro da agressão contra o homem no sistema policial.

A investigação ainda busca confirmar para qual empresa de vigilância os seguranças trabalhavam. A Assembleia de Deus, por sua vez, informou que rescindiu o contrato com a companhia nesta quinta-feira, depois da repercussão do caso. Na instituição, um homem que preferiu não se identificar, mas que se apresentou como secretário, disse que a igreja não possui qualquer relação com os vigilantes, uma vez que se trata de trabalhadores terceirizados.

Morador de rua no bairro Floresta, Edson Luiz era conhecido pelos próprios agentes da 3ª DP, que fica ao lado do supermercado onde aconteceu o crime. Na delegacia, não consta qualquer denúncia contra o rapaz. No Facebook, usuários condenaram o ataque:

"Esse alemão anda sempre pelas ruas aqui do bairro juntando papelão e não faz mal a ninguém! Só pede comida, é super tranquilo!", escreveu um homem.

Em nota, o Grupo Zaffari informou que, após o espancamento, funcionários do supermercado prestaram socorro à vítima e acionaram a Brigada Militar (BM). Já o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o tenente-coronel Marcus Vinícius Oliveira, informou que, quando os policiais chegaram ao local, não encontraram a vítima e nem os agressores — por isso, registraram somente um boletim de atendimento, e não uma ocorrência.