Temer reunirá área de inteligência para montar força-tarefa de combate a facções

Segurança

O presidente Michel Temer convocou os órgãos de inteligência do governo federal para uma reunião nesta terça-feira, no Palácio do Planalto. No encontro marcado para o meio-dia, o peemedebista vai tentar montar uma força-tarefa dos órgãos de inteligência para combater nacionalmente o crime organizado, segundo informações do portal G1.

A ofensiva contra as facções não se limitará à área de inteligência. Mais cedo, às 9h30min, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, receberá os secretários de Segurança Pública estaduais e do Distrito Federal para debater a implementação do Plano Nacional de Segurança, lançado pelo governo há cerca de dez dias. O representante do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer, tem como prioridade a negociação da instalação de um presídio federal no Estado, além da discussão de medidas para combater a criminalidade.

A reunião entre Moraes e os secretários foi convocada diante da crise no sistema carcerário do país. Entre os pontos que deverão ser discutidos na reunião desta terça no Ministério da Justiça estão aqueles que preveem a implementação em conjunto com os governos estaduais, entre os quais o mapeamento do sistema penitenciário e das zonas violentas. Segundo a pasta, Moraes e os secretários estaduais deverão discutir, ainda, a instalação dos núcleos de inteligência, nos quais serão reunidas forças policiais e de investigação.



Com o cenário de crise no sistema prisional, o poder Judiciário também tem atuado em frentes de combate à violência nas cadeias. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, por exemplo, que já esteve em Manaus e recebeu presidentes de tribunais de justiça, se reunirá nesta terça com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), para discutir a crise.

*Com agências